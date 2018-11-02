ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

واشنطن تمنح 8 دول استثناءات من عقوبات إيران

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:22 ص
النفط الإيراني
النفط الإيراني
أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن مسئولًا أمريكيًا صرح بأن حكومة الولايات المتحدة وافقت على السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران من الأسبوع المقبل.

وأوضحت القناة أن الدول الثماني بينها كوريا الجنوبية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، واليابان والهند.

وظل زبائن النفط الإيراني الكبار، وجميعهم في آسيا، يسعون للحصول على استثناءات من العقوبات تسمح لهم بالاستمرار في شراء بعض الخام من إيران.

وقالت وكالة "بلومبرج" إن قائمة بجميع الدول التي ستحصل على استثناءات من المتوقع أن تعلن رسميا يوم الاثنين.

وأبلغ مسؤول صيني وكالة "رويترز" بأن المباحثات مع حكومة الولايات المتحدة جارية ومن المتوقع أن تكون هناك نتائج خلال اليومين القادمين.

بيد أن محللين قالوا إن أي استثناءات محتملة من العقوبات النفطية الإيرانية ستكون مؤقتة على الأرجح.

وأكد بنك جولدمان ساكس أنه يتوقع أن تهبط صادرات النفط الإيرانية إلى 1.15 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، انخفاضا من نحو 2.5 مليون برميل يوميا في منتصف 2018.
loading...

ترشيحاتنا

محاقظ الأقصر يستقبل وفد هيرمس للتنمية.. صور

دراسة: موجات المحمول تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

الحكومة تكشف حقيقة إعفاء المواطنين من دفع فواتير المياه والكهرباء لمدة 4 أشهر

دراسة: الالتهابات تسبب اضطرابات النوم في بعض الأحيان

موقع أمريكي يكشف تكلفة إقامة زوجة ترامب بالقاهرة

بلومبرج: الولايات المتحدة تمنح 8 دول استثناءات من عقوبات إيران

عضو تنسيقية الأحزاب: سنناقش أجندة تطوير أفريقيا 2063 خلال منتدى شباب العالم

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

طريقة تنظيف بشرة العروسة قبل الزفاف

بأمر الشاباك.. جريمة جنسية بحق سيدة فلسطينية.. صور

في عيد ميلاد ندى بسيوني ..شاهد أجمل إطلالاتها..صور

تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة 60 ألف جنيه من داخل شقة عجوز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

بيع 9949 كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان العاشر يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو
السيسي يبعث رسالة إلى العالم من شرم الشيخ يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو
تعرف على أبرز الطرق المغلقة والتحويلات المرورية اليوم الجمعة
نصائح الأرصاد لجمهور مباراة الأهلي والترجي باستاد برج العرب.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟