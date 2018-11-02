واشنطن تمنح 8 دول استثناءات من عقوبات إيران

ذكرت قناة "العربية" أن مسئولًا أمريكيًا صرح بأن حكومة الولايات المتحدة وافقت على السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران من الأسبوع المقبل.



وأوضحت القناة أن الدول الثماني بينها كوريا الجنوبية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، واليابان والهند.



وظل زبائن النفط الإيراني الكبار، وجميعهم في آسيا، يسعون للحصول على استثناءات من العقوبات تسمح لهم بالاستمرار في شراء بعض الخام من إيران.



وقالت وكالة "بلومبرج" إن قائمة بجميع الدول التي ستحصل على استثناءات من المتوقع أن تعلن رسميا يوم الاثنين.



وأبلغ مسؤول صيني وكالة "رويترز" بأن المباحثات مع حكومة الولايات المتحدة جارية ومن المتوقع أن تكون هناك نتائج خلال اليومين القادمين.



بيد أن محللين قالوا إن أي استثناءات محتملة من العقوبات النفطية الإيرانية ستكون مؤقتة على الأرجح.



وأكد بنك جولدمان ساكس أنه يتوقع أن تهبط صادرات النفط الإيرانية إلى 1.15 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، انخفاضا من نحو 2.5 مليون برميل يوميا في منتصف 2018.