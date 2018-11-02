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سعاد صالح: هناك سوء فهم للعلاقة بين الزوجين

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:18 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك سوء فهم للعلاقة التي شرعها الله- عز وجل- بين الزوجين، مضيفة أن الله حينما خلق المرأة من الرجل؛ لاعتبار أن كل منهما بعض للآخر، ويجب أن يحافظا ويرعيا بعضهما البعض.

وأوضحت سعاد خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج "الوتر" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الله جعل دور السكينة والراحة للمرأة، وقد خلق الرجل للشقاء والسعي خارج البيت للنفقة علي الأسرة، مؤكدة أن المرأة في الإسلام ليست ملزمة بالعمل والإنفاق على المنزل.

وأشارت أستاذ الفقه المقارن، إلى أن الأدوار المتوافقة بين الزوجين، تجعل هناك تكاملا وترابطا بين الرجل والمرأة اللذين خلقا من نفس واحدة.
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