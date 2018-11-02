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والد الدرة: نثمن مجهودات الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:52 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال جمال الدرة والد الشهيد الفلسطيني محمد الدرة، إن الانقسام الفلسطيني دمر الشعب والقضية الفلسطينية وأبعدها عن هدفها الحقيقي وهو التحرير والعودة إلى الوطن، وبسبب الانقسام يعاني أهالي قطاع غزة كثيرا.

وأضاف الدرة في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "نثمن مجهودات مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والحكومة المصرية من أجل إنهاء الإنقسام الفلسطيني".

وتابع: "مصر حريصة على الحفاظ على أهداف القضية الفلسطينية القائمة على استقلال الدولة الفلسطينية مستقلة، وأن يكون الشعب الفلسطيني موحد".
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