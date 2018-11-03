علاء ميهوب يكشف عن احتياجات الاهلي المقبلة.. فيديو

كشف علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية للنادي الأهلي، عن الاحتياجات الفنية التي يحتاجها فريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة.



وقال رئيس اللجنة الفنية في النادي الأهلي، إن النادي الأهلي يحتاج إلى لاعب في وسط الملعب، وظهير أيسر ورأس حربة.



وأضاف ميهوب، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي يحتاج تلك الصفقات حتى يدعم صفوف الفريق.