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رياضة

مدرب الترجي: حكام نهائي إفريقيا أمام الأهلى لا يتمتعون بالنزاهة.. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 05:41 ص
صدى البلد
نور عادل
وجه مدرب نادي الترجي التونسي معين الشعباني، اتهام خطير إلي الحكم الجزائري مهدي عبيد وذلك بعد أدائه في مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

وفاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب بهدفي وليد سليمان وعمرو السولية.

وقال المدير الفني للترجي التونسي خلال برنامج «الماتش» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن حكم المباراة تعمد اشهار بطاقات صفراء في وجه لاعبين معينين حتى يغيبوا عن الترجي في مباراة الإياب.

ووصف المدرب التونسي حكام المباراة بالكامل أنهم لا يتمتعون بالنزاهة وأن العديد من القرارات في الملعب كانت خاطئة.

وأكد في نهاية تصريحاته أن فريق قادر على التعويض في رادس واقتناص لقب الأميرة الأفريقية من النادي الأهلي.
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