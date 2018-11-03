الأعلى للإعلام يقرر مد استقبال طلبات تراخيص المواقع أسبوعين

قرّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مد مهلة تلقي طلبات الترخيص للمواقع الإليكترونية لمدة أسبوعين.





يواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقي طلبات تراخيص المواقع الإلكترونية، من خلال الموقع الرسمي للمجلس الأعلى، وحدد شروط الحصول على التراخيص واستمارة البيانات من على الموقع الرسمي للمجلس.





وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إضافة رقم حساب لإيداع رسوم تسديد تراخيص المواقع الإلكترونية أو الغرامات على الحساب المؤسسى برقم (133001010) البنك الأهلى، او بنك القاهرة برقم (00315010000245) بالجنيه المصرى أو بمقر المجلس الأعلى بالدور التاسع، مبنى ماسبيرو .



