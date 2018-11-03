ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يقرر مد استقبال طلبات تراخيص المواقع أسبوعين

السبت 03/نوفمبر/2018 - 05:05 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قرّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مد مهلة تلقي طلبات الترخيص للمواقع الإليكترونية لمدة أسبوعين.

يواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقي طلبات تراخيص المواقع الإلكترونية، من خلال الموقع الرسمي للمجلس الأعلى، وحدد شروط الحصول على التراخيص واستمارة البيانات من على الموقع الرسمي للمجلس.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إضافة رقم حساب لإيداع رسوم تسديد تراخيص المواقع الإلكترونية أو الغرامات على الحساب المؤسسى برقم (133001010) البنك الأهلى، او بنك القاهرة برقم (00315010000245) بالجنيه المصرى أو بمقر المجلس الأعلى بالدور التاسع، مبنى ماسبيرو .

جدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن بدء تلقي طلبات تراخيص المواقع الإلكترونية من 21 أكتوبر الماضى، ولمدة أسبوعين، كما تم تحديد الرسوم المقررة للحصول على تراخيص الموقع الإلكتروني” 50 ألف جنيه” لمدة خمس سنوات، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة في مصر.
loading...

ترشيحاتنا

فاروق الباز يكشف أسباب نقص المياه في القارة الأفريقية.. فيديو

شيرين رضا تهنئ كندة علوش وعمرو يوسف

شاهد.. لقطة أزارو المثيرة للجدل في ركلة جزاء للأهلي بنهائي أفريقيا

دينا الشربيني بديلا لـ منى زكي في أهل الكهف

شاهد.. المشاركون في افتتاح منتدى شباب العالم يتوافدون علي مركز المؤتمرات بشرم الشيخ

غرامة لا تقل عن 1000 جنيه.. مشروع قانون لحظر النقاب فى الأماكن العامة

عبدالله السعيد وعبدالشافي أساسيين مع الأهلي السعودي أمام النصر

صدى البلد ينشر نص مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

زادة يكشف موعد نظر الفيفا استئناف الزمالك أزمتي الحسن وماريتيمو

شاهد.. أول تعليق من كندة علوش بعد ولادتها.. وتعتذر للأصدقاء لهذا السبب

تعرف على سجل محمد صلاح المبهر أمام أرسنال قبل قمة السبت.. فيديو

شاهد.. كلمة الرئيس السيسي عقب حادث المنيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

فيديو

جروب الواتس بتاعك أنت وصحابك اسمه إيه؟.. ردود كوميدية.. فيديو
ليندا جاد:المصابون بالغدة الدرقية الأكثر عرضة لزيادة الوزن.. فيديو
5 أمراض وراء الإصابة بتليف الكبد .. فيديو
فاروق الباز: الإكثار من السدود على النيل خطط خايبة.. فيديو
شاهد.. كلمة الرئيس السيسي عقب حادث المنيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟