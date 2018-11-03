ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

آلاف المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:19 م
مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون الحرم الإبراهيمي
أحمد محرم
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن آلاف المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة من مدينة الخليل بالضفة الغربية، بذريعة الاحتفال بما يسمى عيد السيدة سارة.

وقال مدير ورئيس سدنة الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة إن المستوطنين استباحوا تحت حماية قوات الاحتلال المدججة بالسلاح، الحرم الابراهيمي الشريف، وأدوا صلوات تلمودية فيه، كما أطلقوا مزاميرهم وأبواقهم داخل المسجد وفي باحاته وأروقته وساحاته الخارجية.

وأشار أبو سنينة، إلى أن اقتحام المستوطنين للحرم ونصبهم لخيام متنقلة في محيطه يتزامن مع منع سلطات الاحتلال رفع الأذان فيه لعشرات الأوقات خلال الشهر الواحد، مضيفًا أن قوات الاحتلال تمارس التضييق وتعرقل وصول الوافدين والزائرين والمصلين من المسلمين إلى الحرم بشكل مستمر في محاولة لتهويده بالكامل.

وأوضح أن الاحتلال أغلق الحرم أمام المصلين المسلمين منذ مساء أمس وفتحه اليوم عند التاسعة ليلا، وعلى الفور باشر موظفو الحرم العمل على تنظيفه وفرشه لتهيئته لصلاة فجر غد الأحد أمام المصلين المسلمين.

ووصف أبو سنينة اقتحام المستوطنين الحرم الابراهيمي بالأمر الخطير الذي ينذر بعواقب وخيمة، وخطوة جديدة باتجاه السيطرة عليه.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي إن استباحة المستوطنين للحرم الابراهيمي والمسجد الاقصى بشكل متواصل يندرج ضمن الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي تطال بيوت العبادة وفي مقدمتها الحرم الشريف والمسجد المبارك، واعتبر ذلك تعديا صارخا على الديانات السماوية، وحرية العبادة، التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.

ودعا التميمي المواطنين إلى رفض اعتداءات المستوطنين وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي بالالتزام بمسئولياته والضغط على حكومة الاحتلال للتوقف عما تمارسه من انتهاكات واعتداءات صارخه بحق المقدسات الإسلامية في فلسطين وخاصة الحرم الابراهيمي والمسجد الأقصى المبارك.
loading...

ترشيحاتنا

السيسي: مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالحوار.. فيديو

طارق فهمي يكشف مصدر تمويل منتدى شباب العالم .. فيديو

الرئيس السيسي: سأعمل ومعي المصريون على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل

شاهد .. لحظة قتل الشرطة الأمريكية لسيدة حامل بـ13 طلقة

الزمالك يتلقى صدمة قبل مباراة حرس الحدود

سناء ست بـ 100 راجل.. توزع ملابس وتعطي دروس ببلاش في حلوان

السعودية تزف نبأ سارا للوافدين وتحذر الكفيل من عقوبات تصل للسجن 15 سنة

رسائل قاسية من أحمد موسى لـ Bien Sports ورؤوف خليف بعد فوز الأهلي

أحمد موسى معاتبا وائل جمعة: لو أبو تريكة كان في الأستوديو كان جاب حق الأهلي

السيسي خلال منتدى شباب العالم: نريد عالما بلا فقر أو جهل أو مرض

شاهد.. تركيا تستدعي سفيرتها لدى أوغندا بسبب ملابسها

عمرو الليثي يبحث عن سيدة تعذب ابنها المعاق وتربطه في السرير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

آثار المدن الفرعونية الغارقة في المتاحف الامريكية غدًا .. صور

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور

صور السيسي وأعلام الدول.. مظاهر احتفالات المشاركين في منتدى شباب العالم

فيديو

أبو حامد: الرئيس أكد أن الشباب عامل أساسي للحفاظ على مصر.. فيديو
السيسي: مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالحوار.. فيديو
الرئيس السيسي: سأعمل ومعي المصريون على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل
السيسى يعلن دعم مبادرة شباب مصر للعودة إلى الإنسانية.. فيديو
طارق فهمي: نجاحات مصر فى دحر الإرهاب يجعلها مستهدفة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟