الاتحاد التونسي يطالب بمعاقبة حكم لقاء الأهلي والترجي في ذهاب النهائي الأفريقي

تحدث حامد مغربي المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة التونسي عن قرارات الاجتماع العاجل الذي تم عقده بمقر الاتحاد مساء اليوم السبت ردًا على ما حدث في مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال حامد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "المباريات دائمًا تكون حماسية والنتيجة تؤخذ في الميدان دومًا، ولكن دون أي تدخلات خارجة عن نطاق الملعب".





متابعًا: "نحب أن يفوز الأهلي أو الترجي بتحكيم عادل دون تلوث من أداء التحكيم".



