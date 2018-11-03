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رياضة

الاتحاد التونسي يطالب بمعاقبة حكم لقاء الأهلي والترجي في ذهاب النهائي الأفريقي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
نور عادل
تحدث حامد مغربي المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة التونسي عن قرارات الاجتماع العاجل الذي تم عقده بمقر الاتحاد مساء اليوم السبت ردًا على ما حدث في مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال حامد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "المباريات دائمًا تكون حماسية والنتيجة تؤخذ في الميدان دومًا، ولكن دون أي تدخلات خارجة عن نطاق الملعب".

متابعًا: "نحب أن يفوز الأهلي أو الترجي بتحكيم عادل دون تلوث من أداء التحكيم".

مضيفًا "أخطاء التحكيم جزء لا يتجزأ من اللعبة، لن نطلب تغيير نتيجة المباراة ولكن أقل شيء هو المطالبة بمعاقبة الحكم، من الممكن أن تستفيد من الحكم ولكن لا يمكن تبرير ذلك بأنه يوم ليك ويوم عليك".
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