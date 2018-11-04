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منوعات

أشد من مركز الشمس.. مفاعل نووي رهيب تتجاوز حرارته 15 مليون درجة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:59 ص
صدى البلد
محمد علي
في مفاجأة علمية كبيرة، وصل مفاعل الاندماج النووي البريطاني إلى درجات حرارة أكثر حرارة من مركز الشمس في اختبار يمثل خطوة رئيسية نحو طاقة نظيفة غير محدودة.

قالت صحيفة ديلي ميل، إن مفاعل توكوماك 15 مليون درجة مئوية (59 مليون درجة فهرنهايت) في منشأة في أوكسفوردشاير كجزء من الاستعدادات لتزويد الشبكة البريطانية بقدرة الانصهار بحلول عام 2030.

وساهمت البلازما في تطوير المفاعل الذي أصبحت الحرارة في داخله أشد حرارة من مركز الشمس ، وهو الأمر الذي أعاد الأمل في تحقيق قفزة في عالم الفيزياء بعد أكثر من 50 عامًا من التجارب، ليصبح الاندماج النووي حقيقي.

والاندماج النووي هو العملية التي تغذي الحرارة ، وهي تتضمن ذرات الهيدروجين التي تتفاعل لصنع الهليوم، فتطلق كميات كبيرة من الطاقة ولكن القليل من الإشعاع.

إذا كان من الممكن جعل الطاقة الانصهارية تعمل على الأرض، فإنها ستوفر طاقة نظيفة بقدر ما توفرها المحيطات.
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