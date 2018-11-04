الرئيس السيسي: بناء السلام الاجتماعي داخل الوطن يجنب الدولة الدخول في صراعات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بناء السلام الاجتماعي داخل الوطن الواحد قد يجنب الدولة الدخول في صراعات أخرى، موضحًا أن الحاكم قد يلجأ إلى الدخول في صراعات لاكتساب مكانة أو لتوحيد الرأي العام الداخلي للدولة.



وقال السيسي، خلال كلمة له بجلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، اليوم، الأحد، إن مصر حريصة على ألا يترتب على مكافحة الإرهاب بناء عدائيات داخل المجتمع بقدر الإمكان، واستخدام الوسائل في أقل حدود استخدامها.



وافتتحت فعاليات منتدى شباب العالم أمس، السبت، وتستمر حتى الثلاثاء.

