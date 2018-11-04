ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 165 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بالقليوبية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:50 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
نجحت مباحث القليوبية من ضبط مصنع "بدون ترخيص" بالخانكة وبداخله 165 طن أسمدة زراعية مقلدة ومغشوشة تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث تموين القليوبية قيام كلٍ من " محمد ح. ح" 48 سنه و" محمود ج. ا"39 سنة بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة لإنتاج الأسمدة الزراعية المقلدة والمغشوشة من مواد كميائية مجهولة المصدر تضر بالأراضى الزراعية وبالبيئة وتعبئة المنتج النهائى المقلد فى أجولة بلاستيكية تحمل علامات تجارية لكبرى شركات تصنيع الأسمدة بالدولة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع لجان فنية من الجهات المعنية تم إستهداف المصنع المشار إليه الكائن بناحية عزبة النص، بدائرة مركز شرطة الخانكة وضبط عدد (6) أشخاص المسئولين عن الإنتاج والتصنيع بالمصنع.

كما تم ضبط 100 شيكارة سماد فوسفات زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالى أوزان 5 طن معبأ و 100 شيكارة خام النوبارية المحبب زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالى أوزان 5 طن معبأ، 25 طن كربونات كالسيوم "بودرة بلاط" ،5) طـن حجر جيرى حى ، و200 لتر مياه نار ، و300 لتر زيت سيارات محروق و 12 خلاطة تقليب و3 ماكينات فرم حجر و3 موتور مياه و118طن من مختلف أنواع الأسمدة تحت التجهيز والتعبئة.

وبلغت إجمالى المضبوطات (165 طـن أسمدة مقلدة ومغشوشة) كما ورد التقرير الفنى من اللجنة المشتركة فى الحملة يفيد أنه بفحص جميع المضبوطات تبين أنها مكونات أولية من الحجر الحى والأسمنت وبودرة البلاط "كربونات كالسيوم" وتربة جبلية وجميعها مواد ضارة بالأراضى الزراعية تؤدى إلى تلفها وما عليها من نباتات وتؤثر سلبًا على البيئة وصحة الإنسان.
loading...

ترشيحاتنا

براءة الحكم الجزائري من ركلة جزاء أزارو.. فيديو

النقض تؤيد المشدد والمؤبد للمتهمين فى "أحداث مجلس الوزراء"

الترجي التونسي يكشف عدد جماهير لقاء العودة مع الأهلي.. صور

ننشر معايير منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية

الجنايات تستعرض بريدا لمقابلة بين عضو الكونجرس ومرسي في أحراز التخابر مع حماس

السيسي: رؤية الرئيس السادات للسلام عمل متفرد فى عصره.. فيديو

تعديل وزاري مفاجئ في قطر

أسرة أردوغان تستولي على 3 ملايين ليرة من ميزانية الدولة

فضيحة جديدة.. قراصنة ينشرون دردشات 120 الف مستخدم على فيسبوك

رجل يعود إلى منزله بعد دفنه بشهرين

الإسكان: فتح باب الحجز للمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن غدا

محكمة الجنايات تكشف عن حرز يثبت لقاء جمع جون ماكين وخيرت الشاطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك أكثر جمالا بفستان ذهبي في حفل LACMA.. صور

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

مواطن يستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة: مركب شرايح في رجلي ومعنديش مصدر دخل.. فيديو وصور

فيديو

الرئيس السيسي: قمنا بتشغيل 5 ملايين مواطن خلال تطوير البنية الأساسية.. فيديو
بث مباشر.. جلسة محاكاة القمة العربية الأفريقية بمنتدى شباب العالم
مدير جلسة أجندة أفريقيا لـ السيسي: لم يحدثني أي رئيس لمدة عشرين دقيقة من قبل
السيسي للدول المتقدمة: لا تستعلوا علينا بل ساهموا معنا بقدراتكم.. فيديو
محمود عبد المجيد: سفراء إفريقيا يعمل على تحسين الصورة الذهنية للقارة السمراء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟