ضبط 165 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بالقليوبية

نجحت مباحث القليوبية من ضبط مصنع "بدون ترخيص" بالخانكة وبداخله 165 طن أسمدة زراعية مقلدة ومغشوشة تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث تموين القليوبية قيام كلٍ من " محمد ح. ح" 48 سنه و" محمود ج. ا"39 سنة بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة لإنتاج الأسمدة الزراعية المقلدة والمغشوشة من مواد كميائية مجهولة المصدر تضر بالأراضى الزراعية وبالبيئة وتعبئة المنتج النهائى المقلد فى أجولة بلاستيكية تحمل علامات تجارية لكبرى شركات تصنيع الأسمدة بالدولة.



وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع لجان فنية من الجهات المعنية تم إستهداف المصنع المشار إليه الكائن بناحية عزبة النص، بدائرة مركز شرطة الخانكة وضبط عدد (6) أشخاص المسئولين عن الإنتاج والتصنيع بالمصنع.



كما تم ضبط 100 شيكارة سماد فوسفات زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالى أوزان 5 طن معبأ و 100 شيكارة خام النوبارية المحبب زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالى أوزان 5 طن معبأ، 25 طن كربونات كالسيوم "بودرة بلاط" ،5) طـن حجر جيرى حى ، و200 لتر مياه نار ، و300 لتر زيت سيارات محروق و 12 خلاطة تقليب و3 ماكينات فرم حجر و3 موتور مياه و118طن من مختلف أنواع الأسمدة تحت التجهيز والتعبئة.



وبلغت إجمالى المضبوطات (165 طـن أسمدة مقلدة ومغشوشة) كما ورد التقرير الفنى من اللجنة المشتركة فى الحملة يفيد أنه بفحص جميع المضبوطات تبين أنها مكونات أولية من الحجر الحى والأسمنت وبودرة البلاط "كربونات كالسيوم" وتربة جبلية وجميعها مواد ضارة بالأراضى الزراعية تؤدى إلى تلفها وما عليها من نباتات وتؤثر سلبًا على البيئة وصحة الإنسان.

