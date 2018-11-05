وفاة نقاش داخل شقته بـ قليوب

لقى نقاش مصرعه، فى شقته بمنطقة قليوب اثر اصابته بمرض السكر حيث توجه اليه شقيقه للاطمئنان عليه فوجده متوفى وملقيا على الأرض، فى حالة تحلل وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.



تلقى العميد هيثم حجاج مامور مركز قليوب، بلاغا من " م ج" 45 سنة موظف بإحدى الشركات يفيد أنه توجه لزيارة شقيقه ويدعى " رج ف " 49 سنة نقاش والاطمئنان عليه فعثر عليه ملقيا على الارض والجثة فى حالة تحلل.



فانتقل المقدم محمود عقل رئيس مباحث المركز وبمعاينة الشقة تبين سلامة الأبواب والشبابيك ولا يوجد بها اى بعثرة او محاولات سرقة او عنف .



وبسؤال المبلغ ، قرر أنه لم ير شقيقه "المتوفى " منذ يوم الجمعة الماضية وتوجه اليه اليوم للاطمئنان عليه فوجه ملقيا على الارض ومتوفى والجثة فى حالة تحلل.



واضاف بانه يقيم بمفرده ومريض بالسكر وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت التصريح بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية.