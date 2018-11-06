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تعرف على توصيات الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:04 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من التوصيات خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ.

1- مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019؛ على أن يتم خلال هذا العام ملتقي الشباب العربي والإفريقي بها لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب. 

2- أعلن مدينة شرم الشيخ للتكامل العربي الإفريقي الناتج عن محاكاة القمة العربية الإفريقية واعتماده كوثيقة رسمية لدى جامعة الدول مفوضية الاتحاد الافريقى.

3- تشكيل فريق عمل من شباب العالم المشاركين في المنتدى لتقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الإرهاب في العالم.

4- تكليف الأكاديمية الوطنية المصرية؛ لتدريب الشباب العربي والأفريقي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الإفريقي على القيادة.

5- تشكيل مجموعة من الشباب المشاركين في المنتدى لتقدم دراسة الإيجابيات والسلبيات لمواقع التواصل الاجتماعي وتعظيم الاستفادة منها.

6- إطلاق حملة دعائية على كافة المستويات لتوعية العالم بقيمة الأمن المائي.

7- مبادرة دورية تضم 10 آلاف شاب أفريقي في تطوير الألعاب.

8- تبني الدولة المصرية لإقرار مبدأ أن الحفاظ على الحياة ومكافحة الإرهاب حق أساسي للإنسان.

9- تشكيل لجنة لادارة النصب التذكاري « إحياء الإنسانية » يشارك فيها النحاتين المشاركين في إنشائه.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث ناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، وشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، مثلوا نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
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