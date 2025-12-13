وزارتا الشباب والبيئة تطلقان معرض Innovest للابتكار والشركات الناشئة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع وزارة البيئة، ومؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة، معرض Innovest للابتكار والشركات الناشئة 2026 .

يأتي ذلك ضمن فعاليات منتدي الابتكار والاستثمار العربي، والذي يحظي بدعم كبير من وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك يوم 20 يناير 2026 بالقاهرة.

يجمع معرض Innovest 2026 نخبة الشركات الناشئة، المبتكرين، المراكز البحثية، والمستثمرين، ضمن منظومة استثمارية متكاملة تهدف إلى ربط الابتكار برأس المال ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

يوفّر المعرض فرصة حقيقية لعرض مشروعك أو ابتكارك أمام جمهور متخصص، والتشبيك مع المستثمرين وحاضنات ومسرّعات الأعمال، وفتح آفاق استثمارية وفرص اقتصادية حقيقية، وبناء شراكات استراتيجية تعزّز النمو والتوسع، والتواجد ضمن أكبر مجتمع للابتكار وريادة الأعمال.

