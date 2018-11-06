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أخبار العالم

العاهل السعودي يأمر بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين بالقصيم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:03 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيهات بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى منطقة القصيم، فقد وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية.

ولفتت الوكالة إلى أن التوجيه الملكي يشمل من لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
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