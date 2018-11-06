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فن

ياسمين رئيس تشارك محمد إمام بطولة لص بغداد

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:28 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعلن الفنان محمد إمام من خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن تعاقد الفنانة ياسمين رئيس على المشاركة في بطولة فيلمه الجديد "لص بغداد".

وكتب محمد إمام في تغريدة له عبر "تويتر" قائلًا: "#ياسمين_رئيس .. من أهم وأشطر الممثلات في جيلنا .. هتشوفوها في دور مختلف عن كل اللي فات .. استنونا مع بعض لاول مره في #لص_بغداد".

وكان إمام حقق نجاحا كبيرا من خلال فيلم "ليلة هنا وسرور" وشاركته البطولة ياسمين صبري أما فيلم لص بغداد يشاركه البطولة نخبة كبيرة من الفنانين منهم فتحي عبد الوهاب .
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