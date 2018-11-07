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أخبار العالم

الحكومة الإيطالية تنجو من فخ الاستقالة.. وتحصد ثقة مجلس الشيوخ

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:11 م
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
فازت الحكومة الائتلافية الإيطالية اليوم باقتراع على الثقة في مجلس الشيوخ بشأن مرسوم أمني مثير للجدل وسط تنامي التوترات بين الحزبين الحاكمين بشأن مجموعة من القضايا.

وشدد مشروع القانون الذي طرحه ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الذي يرأس حزب الرابطة اليميني المتطرف القيود على المهاجرين ويقيد حق اللجوء ويعزز قواعد مكافحة الإرهاب والتصدي لعصابات المافيا.

ورفض عدد ضئيل من أعضاء حركة (5 نجوم) المناهضة للمؤسسات والمتحالفة مع حزب الرابطة مساندة مشروع القانون. ورغم ذلك فازت الحكومة بسهولة بتأييد 163 صوتا مقابل رفض 59 صوتا وامتناع 19 عن التصويت.

كانت الحكومة معرضة لتقديم استقالتها في حالة خسارة التصويت الذي يشير إلى الاضطرابات بين الحزبين داخل التحالف الذي تولى السلطة في يونيو وهز أسواق المال بسياساته الاقتصادية.
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