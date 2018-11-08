اكتشف أفضل الأطعمة لعلاج حب الشباب

قدم موقع "بولد سكاي" أفضل الأطعمة لعلاج حب الشباب التى تتمثل فيما يلى:



الأسماك الدهنية:

أظهرت دراسة أن تناول زيت السمك المتوفر في السلمون والسردين والتونة يساعد في تحسين تركيبة الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب المعتدل إلى الشديد، وذلك لأن زيت السمك يساعد في السيطرة على الالتهابات.



الخيار والبطيخ:

يحتوي الخيار والبطيخ على كميات كبيرة من الماء الذي سيزيد من ترطيب جسمك، وهو أمر ضروري لبشرتك، حيث يلاحظ أن بعض الناس الذين لديهم حب الشباب يعانون من جفاف الجلد، لذا من الضروري أن تبقى بشرتك وجسمك رطبًا من خلال تناول ووضع الخيار والبطيخ فهما يمكن أن يحافظا على توازن بشرتك.



الكاجو:

تناول الكاجو مصدر ممتاز للزنك الذي يساعد على علاج حب الشباب، لأنه من المعروف أن الزنك لديه خصائص مضادة للالتهابات وخصائص تعزيز المناعة، والزنك يتوافر أيضا في سرطان البحر، ولحم البقر.



صفار البيض:

كثير من الناس يعتقدون أن صفار البيض مضر بالصحة.. وقد أظهرت دراسات عديدة أن صفار البيض لا يؤثر على نسبة الكوليسترول في الدم فهو يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات الضرورية للبشرة الواضحة ويساعد في حماية البشرة من حب الشباب والطفح الجلدي والجفاف.