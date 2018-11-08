ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

اكتشف أفضل الأطعمة لعلاج حب الشباب

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:37 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
قدم موقع "بولد سكاي" أفضل الأطعمة لعلاج حب الشباب التى تتمثل فيما يلى:

الأسماك الدهنية:
أظهرت دراسة أن تناول زيت السمك المتوفر في السلمون والسردين والتونة يساعد في تحسين تركيبة الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب المعتدل إلى الشديد، وذلك لأن زيت السمك يساعد في السيطرة على الالتهابات.

الخيار والبطيخ:
يحتوي الخيار والبطيخ على كميات كبيرة من الماء الذي سيزيد من ترطيب جسمك، وهو أمر ضروري لبشرتك، حيث يلاحظ أن بعض الناس الذين لديهم حب الشباب يعانون من جفاف الجلد، لذا من الضروري أن تبقى بشرتك وجسمك رطبًا من خلال تناول ووضع الخيار والبطيخ فهما يمكن أن يحافظا على توازن بشرتك.

الكاجو:
تناول الكاجو مصدر ممتاز للزنك الذي يساعد على علاج حب الشباب، لأنه من المعروف أن الزنك لديه خصائص مضادة للالتهابات وخصائص تعزيز المناعة، والزنك يتوافر أيضا في سرطان البحر، ولحم البقر.

صفار البيض:
كثير من الناس يعتقدون أن صفار البيض مضر بالصحة.. وقد أظهرت دراسات عديدة أن صفار البيض لا يؤثر على نسبة الكوليسترول في الدم فهو يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات الضرورية للبشرة الواضحة ويساعد في حماية البشرة من حب الشباب والطفح الجلدي والجفاف.
loading...

ترشيحاتنا

جورج وسوف يصل القاهرة استعدادا لحفل ساقية الصاوي.. غدا

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

فيفا يزف بشرى سارة لحكم مباراة الأهلى والترجى فى ذهاب النهائى الأفريقي

الشرطة الأمريكية: 6 قتلى و24 مصابا حصيلة هجوم كاليفورنيا حتى الآن

شاهد.. أول فيديو لإطلاق نار داخل ملهى ليلى بكاليفورنيا

صحيفة أمريكية: على ترامب دعم تعهد السيسي بحماية استقرار الخليج

الملا: مستمرون في توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها لمدة 6 سنوات.. فيديو

الشرطة الأمريكية تعلن حصيلة هجوم كاليفورنيا وارتفاع أعداد الضحايا لـ 24 مصابا

بطاقات التموين.. فتح باب تظلمات تحديث البيانات السبت المقبل

الرئيس السيسي يصدر ٥ قرارات جمهورية أبرزها التعاون مع إسبانيا وبيلاروسيا

بعد ساعات من مشادة مع ترامب.. البيت الأبيض يعلق دخول مراسل CNN

أول فلسطينية بالكونجرس لأهل القدس: سأحلف اليمين بالثوب الفلسطيني.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركيب أطراف صناعية لـ 16 نزيلا بالسجون من ذوي الإحتياجات الخاصة.. صور

فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

فيديو

إسماعيل عبد الغفار: نسير على خطى الرئيس السيسي في اهتمامه بالشباب.. فيديو
طريقة عمل حشو فطيرة التونة
وزير الشباب: الوزارة تقدم برامج خاصة لتنمية ريادة الأعمال .. فيديو
نزار سامح: الشباب أصبح متعطشا لاستشراف المستقبل .. فيديو
الملا: مستمرون في توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها لمدة 6 سنوات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟