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رياضة

قائد الترجى يتوعد الأهلى قبل نهائى دورى أبطال إفريقيا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:10 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
أكد خليل شمام، قائد الترجي التونسي، أنه مستعد لخوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الأهلي المصري، غدا الجمعة، رغم الإصابة التي تعرض لها في الرأس بلقاء الذهاب.

وقال شمام إنه سيخوض المباراة رغم معاناته من الإصابة فى رأسه، مشيرا إلى أن نهائى إفريقيا يمثل له الكثير نتيجة الرغبة فى التتويج به والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

وأضاف: "نحن الآن على أتم الاستعداد لخوض النصف الثاني من نهائي المسابقة الأفريقية، مؤكدا أن جميع اللاعبين سيقدمون يوم اللقاء كل ما لديهم فوق المستطيل الأخضر من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب".

وكان الأهلى فاز على الترجى بنتيجة ( 3 /1) في لقاء الذهاب الذي أقيم ببرج العرب.
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