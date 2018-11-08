غياب النني عن تشكيل أرسنال أمام سبورتينج لشبونة في الدوري الأوروبي

أعلن المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن التشكيل الفريق الذي سيواجه سبورتنج لشبونة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.



وتواصل غياب الدولي المصري محمد النني عن التشكيل الأساسي للجانرز، بسبب الإصابة ومن المحتمل عودته للتدريبات الجماعية بعد أسبوع.



وجاءت التشكيلة كالآتي:



حراسة المرمى: تشيك.



الدفاع: ليستاينر، سوكراتيس، هولدينج، جنكنسون.



الوسط: جيندوزي، رامسي، ميختاريان، سميث رو، أيوبي



الهجوم: ويلباك