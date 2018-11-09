حبس 9 عاطلين بحوزتهم حشيش وبانجو وأقراص مخدرة بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس 9 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ما تم ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة.



وكانت مباحث القليوبية بقيادة اللواء علاء فاروق، مدير المباحث وبإشراف اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العام شنت حملة على لضبط الخارجين عن القانون وتجار المخدرات والقضاء على انتشارها بالشارع بدائرة قسمي أول وثان بنها.



وأسفرت الحملة عن ضبط 9 متهمين من العناصر الخطرة وضبط بحوزتهم 265 جرام حشيش و100 جرام بانجو و 130 قرصا مخدرا كما تم ضبط 2 سلاح ناري تحررت المحاضر اللازمة وأحيل المتهمون للنيابة فأمرت بحبسهم وتولت التحقيق.

