الدفع بـ 12 سيارة إطفاء و28 من شركة المياه لشفط مياه الأمطار من شوارع البحيرة

أكد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة، مشيرا إلى الدفع بعدد ١٢ سيارة إطفاء من ادارة الحماية المدنية مزودة بماكينات عائمة لشفط وكسح مياه الأمطار بمدن دمنهور وكفر الدوار وأبو المطامير وحوش عيسى والاستعانة بعدد ٢٨ سيارة تابعة لشركة مياه الشرب لشفط مياه الأمطار من شوارع المراكز والمدن وخاصة مركز أبو المطامير وحوش عيسى وكفر الدوار ودمنهور .



وأعلن المحافظ عن وضع خطة عمل متكاملة لمواجهة أخطار السيول والأمطار الغزيرة تتضمن: التأكد من صلاحية الطرق وجاهزية البلاعات وصفايات المطر والمرور على كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها..و تطهير الترع والمصارف وتسليك بلاعات الصرف لمواجهة الأمطار ورفع المخلفات وإزالة الحشائش من على جانبى المصارف المائية.



كما تتضمن خطة المحافظة قيام جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار وإعداد تقارير وافية عن حالة الأمطار اولا باول ومدى جاهزية مراكزهم وتوفر المعدات الكافية بها.



وإستنفار كافة الأجهزة التنفيذية والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات الصرف الزراعى ووحدات الطوارئ بها للحفاظ على المناسيب التصميمية لمياة الصرف الزراعى للمصارف.