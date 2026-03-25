أول ظهور للفنان ضياء المرغني بعد خروجه من المستشفى.. ورسالة مؤثرة من حسام داغر تشعل مواقع التواصل

في لفتة إنسانية مليئة بالمحبة والوفاء، خطف الفنان ضياء المرغني الأنظار في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى، وذلك من خلال صورة جمعته بالفنان حسام داغر، الذي حرص على دعمه برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

ونشر حسام داغر الصورة، مرفقة بكلمات صادقة عبّر فيها عن سعادته الكبيرة بتماثل صديقه للشفاء، قائلاً:

"ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبي يا عم ضياء يا عشرة العمر، شدة وزالت والحمد لله وبقيت زي الفل، تقوم وأحسن وأحسن، نورت بيتك ومطرحك وترجع لفنك، ويا ريس حزنان يا أسطورة".

وقد لاقت هذه الكلمات تفاعلاً واسعاً من الجمهور والمتابعين، الذين عبروا عن سعادتهم بعودة ضياء المرغني إلى منزله وتحسن حالته الصحية، متمنين له دوام الصحة والعافية، ومشيدين بالعلاقة القوية التي تجمعه بحسام داغر، والتي عكستها هذه الرسالة الدافئة.

ويُعد ظهور ضياء المرغني بمثابة طمأنة لجمهوره بعد الفترة الأخيرة التي أثارت قلق محبيه، عقب تعرضه لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى لتلقي العلاج اللازم. ورغم عدم الكشف عن تفاصيل حالته الصحية بشكل دقيق، فإن خروجه وظهوره بهذه الروح الإيجابية أعاد الطمأنينة إلى قلوب الكثيرين.

من جانبه، يحرص عدد من نجوم الوسط الفني على دعم زملائهم في الأزمات الصحية، وهو ما ظهر جلياً في رسالة حسام داغر، التي لم تكن مجرد تهنئة بالسلامة، بل حملت مشاعر صداقة عميقة وتاريخاً طويلاً من العِشرة بينهما.

ويُعتبر ضياء المرغني واحداً من الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في الدراما والسينما المصرية، من خلال أدواره المتنوعة التي جمعت بين الكوميديا والتراجيديا، ما جعله يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور.

ومع هذا الظهور الأول بعد الأزمة الصحية، يترقب الجمهور عودة الفنان ضياء المرغني إلى نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالته المعنوية المرتفعة والدعم الكبير الذي يتلقاه من زملائه ومحبيه.

ويبقى دعاء الجمهور هو العنوان الأبرز في هذه المرحلة، بأن تستمر حالة التحسن، وأن يعود النجم الكبير إلى الساحة الفنية بكامل طاقته، ليستكمل مسيرته التي طالما أمتعت الملايين.