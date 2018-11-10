الجونة يبحث عن مداواة جراحه أمام سموحة بالدوري الممتاز .. الللية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ضيفا ثقيلا على منافسه الجونة فى المباراة التى يستضيفها ملعب الجونة ، فى إطار مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري الممتاز.



ويدخل فريق الجونة بقيادة مدربه هشام زكريا بمعنويات منخفضة عقب الهزيمة الثقيلة أمام طلائع الجيش بخماسية نظيفة في الأسبوع الماضي من الدوري، بينما سقط الفريق السكندرى فى فخ التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مع الداخلية فى ذات الجولة.



ويحتل الجونة المركز الثامن بترتيب جدول الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا وما زالت لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 لقاء فاز فى 4 وتعادل فى 7 وخسر مباراة واحدة فيما سجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا وما زالت لديه مباراة مؤجلة.