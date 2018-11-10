السجن 4 سنوات لصاحب محل لحيازته سلاحا ناريا وتعاطي المخدرات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن المشدد 4 سنوات لصاحب محل مفروشات لتعاطيه واتجاره بالمخدرات.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين: حسن حسين عيسى، وعصام يحيي يماني، ووليد محمد صيرى، وأمانة سر: ياسر عبد العاطي، وهاني حمودة.



اسندت النيابة العامة الي المتهم محمد احمد تهمة احراز بقصد التعاطي جوهر الحشيش و الترامادول المخدرين .



وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة احراز سلاح ناري " فرد خرطوش – ومحدث صوت محول " وذخائر بقصد الاتجار.



وكشفت تحريات محمد عبد القادر مفتش الادراة العامة لمكافحة الاسلحة والذخائر الغير مرخصة انه نفاذا لاذن النيابة العامة ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي اسلحة نارية وذخائر واجزاء لاسلحة نارية ومواد مخدرة وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر باحراز الاسلحة والذخائر بقصد الاتجار والدفاع عن النفس والمواد المخدرة بقصد التعاطي.