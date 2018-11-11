شاهد.. كلوب ينشر صورة لميسي حاملا تي شيرت محمد صلاح

عبّر يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بفوز فريقه منذ قليل على فولهام بهدفين دون رد فى المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بملعب الأنفيلد فى إطار لقاءات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2018 /2019.





ونشر "كلوب"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لميسي نجم برشلونة الإسباني وهو يحمل "تي شيرت" محمد صلاح نجم ليفربول، والمنتخب المصري، وعلق: "بمكان ما في القاهرة".





ونجح محمد صلاح، النجم المصرى فى تقديم مستوى مميز مع فريقه خلال المباراة، واستطاع تسجيل هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، وأضاف السويسرى شاكيرى الهدف الثاني للريدز فى الدقيقة 53 من المباراة.