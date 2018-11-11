يملك الدوافع والمعنويات.. الزمالك الأقرب لتحقيق لقب الدوري هذا العام

يبدو أن الزمالك المرتاح معنويا والجاهز بدنيا يخطو بثقة نحو تحقيق لقب الدوري العام هذا الموسم وسط سقوط للأهلي في بطولة إفريقيا خلف وراءه 4 مصابين من القوام الرئيسي للفريق، إضافة الى تعادلات متكررة للمنافس الثالث بيراميدز.



الزمالك يملك الدوافع

دوافع الزمالك للظفر بلقب الدوري كثيرة، أهمها أن النادي لا يلعب على المستوى الرسمي سوى بطولتي الدوري والكأس ما يعني أن خسارتها تعني الخروج بدون بطولات خلال السنة، بينما الأهلي كان قريبا من كأس رابطة الأبطال التي يضمن من خلالها أيضا السوبر الإفريقي غير أن الترجي كان له الكلمة العليا.



كذلك الزمالك يداعب درع الدوري بعيد المنال والذي يسيطر على ألقابه الأهلي بفارق شاسع، ويأمل الزملكاوية في حصده بعد للمرة الثانية خلال العشر سنوات المنقضية نكاية في الأحمر الذي تعتبر جماهيره أن الدرع حقا أصيلا لأبناء مختار التتش .



لاعبون سوبر

التدعيم الأكبر للقوام الرئيسي للفريق، جاء مع بداية العام وأثناء الميركاتو الشتوي أيضا بتدعيم الفريق بلاعبين دوليين في مراكز حساسة مثل المونديالي فرجاني ساسي الذي يجيد اللعب كجناح وصانع ألعاب، وحمدي النقاز الدولي التونسي الذي يملأ الجبهة اليمنى دون منافس حقيقي له في الدوري هذا الموسم .



كذلك يمتلك الزمالك لاعبين يمتلكون القدرة على إنهاء المباريات الصعبة والخروج من المواقف المعقدة، أمثال يوسف أوباما الذي أعاده من الإتحاد، وكهربا الذي يعود إلى مستواه ببطء، ومحمود علاء المدافع الهداف الذي يجيد التسجيل ببراعة من الكرات الثابتة والركنيات .



كرة بلا مشاكل

مع إعارة باسم مرسي ملك التصريحات الرنانة وجلاب المشكلات الأول للفريق، هدأ الزمالك إعلاميا وبدأ فريق الكرة في التركيز في الأداء داخل المستطيل الأخضر فقط .

الزمالك دعم خزائنه أيضا ببعض الإعارات والصفقات التي تخلصت من مراكز القوى في الفريق أمثال لاعبي الوسط عمر جابر وأحمد توفيق والحارس أحمد الشناوي والمدافع علي جبر، الذين يلعبون لنادي بيراميدز، حيث كان الزمالك أمام معضلة التجديد لـ اللاعبين والمطالب المالية التي قد يطلبونها باعتبارهم لاعبين دوليين .



معنويات في السماء



الزمالك دخل الموسم أقل من المتوقع، لكنه بعد تتابع المباريات استطاع السيطرة على زمام الأمور منهيا 11 مباراة في الدوري بـ 26 نقطة من خلال 8 فوز و2 تعادل وخسارة وحيدة أمام نادي النجوم الصاعد حديثا، مع تجدد الثقة وارتفاع المعنويات مع كل مكسب يضيفه الزمالك إلى جعبته .



ربما سوء حالة الأهلي إفريقيا وسقوطه محليا أمام الإتحاد السكندري برباعية تمنح أملا إضافيا للزمالك للتشبث بالقمة والفوز بدرع الدوري .