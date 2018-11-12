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محافظات

مستقبل وطن ببني سويف يكرم 70 من أوائل الطلبة والموهوبين.. صور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:27 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
كرم الدكتور شريف عبدالمنعم نائبا عن حسام العمدة ، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف ووكيل لجنة الشؤن الخارجية بمجلس النواب ، و محمد عبده ابراهيم وشهرته محمد عبدالحكم راعي الحفل "٧٠ طالبا وطالبة من المتفوقين علميا والموهوبين من أبناء المحافظة وذلك مساء الأحد بقاعة المؤتمرات بمدينة بني سويف .

كما تم تسليم المدارس مصروفات ٥٠٠ طالب من غير القادرين للمساعدة في التحصيل الدراسي من طلاب ابتدائي، إعدادي، ثانوي "عن العام الدراسي 2017/2018 ، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامها حزب مستقبل وطن ببني سويف".

حضر حفل التكريم اللواء محمد كمال بهلول رءوس مدينه بني سويف ناءبا عن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ومحمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وأحمد حمدي وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس أمناء ومعلمين المحافظة و محمد بكرى رئيس مدينة ناصر ولفيف من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته وفخره بأبنائه الطلاب المتفوقين والنابغين في كل المجالات، ومطالبا إياهم بالحفاظ على تفوقهم والاستمرار والمثابرة على الاجتهاد في سبيل مواصلة النجاح خاصة وأن العام الدراسي الجديد على الأبواب ، ومبديا تقديره الكبير لأولياء الأمور الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل تفوق أبنائهم وحصولهم على المراكز المتقدمة.

وفى ختام الحفل، سلم الضيوف وقيادات الحزب الطلاب المكرمين من الأوائل شهادات التقدير والجوائز ، ووجه أولياء الأمور الشكر للقائمين لمنظمي الحفل بمستقبل وطن، وكذا مسؤولي التربية والتعليم على هذا المجهود الرائع.
مستقبل وطن ببني سويف يكرم 70 من أوائل الطلبة والموهوبين.. صور
مستقبل وطن ببني سويف يكرم 70 من أوائل الطلبة والموهوبين.. صور
مستقبل وطن ببني سويف يكرم 70 من أوائل الطلبة والموهوبين.. صور
مستقبل وطن ببني سويف يكرم 70 من أوائل الطلبة والموهوبين.. صور
مستقبل وطن ببني سويف يكرم 70 من أوائل الطلبة والموهوبين.. صور
مستقبل وطن ببني سويف يكرم 70 من أوائل الطلبة والموهوبين.. صور
مستقبل وطن ببني سويف يكرم 70 من أوائل الطلبة والموهوبين.. صور
مستقبل وطن ببني سويف يكرم 70 من أوائل الطلبة والموهوبين.. صور
مستقبل وطن ببني سويف يكرم 70 من أوائل الطلبة والموهوبين.. صور
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