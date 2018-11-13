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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 26 متهما بالهجوم علي فندق الأهرامات الثلاثة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
أحمد مهدي
تنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهمًا بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وأحمد عبد الحكم وأحمد صبحى عباس.

يذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهمين ومنهم 3 هاربين، أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوهم بالأسلحة والأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
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