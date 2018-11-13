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جامعة قناة السويس تستضيف أولى ورش العمل لنشر ثقافة السلامة بين الطلاب

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:42 ص
رش العمل لنشر ثقافة
رش العمل لنشر ثقافة السلامة بين الطلاب
هيثم سعد الدين
استضافت كلية العلوم بجامعة قناة السويس، أولى ورش العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين الطلاب، في ضوء تعليمات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بضرورة العمل على نشر هذه الثقافة خاصة بين طلبة الجامعات، تفعيلًا للبروتوكول الذى وقعه الوزير، مع الدكتور عاطف أبو النور، رئيس الجامعة، بحضور العديد من الطلاب، فضلاً عن الطاقم الإداري بالجامعة.

وأوضح الوزير، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتنمية مهارات الطلاب فى مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية والإبداعية واستغلال طاقتهم وحثهم على الابتكار، من خلال إقامة المسابقات العلمية بين طلاب الجامعة، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة ، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف.

وحاضر في ورشة العمل المهندس عدلى على غنيم، استشاري السلامة والصحة المهنية، وعضو المفوضية الدولية لخبراء السلامة المهنية ومدير السلامة والصحة المهنية بالإسماعيلية، وتناول خلالها شرح خطط الطوارئ والإخلاء والحرائق والوقاية منها، وتبعها تدريب عملى على استعمال أجهزة الإطفاء وتدريب عملى على الإخلاء. 

كما شرح خلالها أنواع الحرائق، وهى حرائق المواد الصلبة والمواد السائلة، والغازية، والمطابخ والأجهزة الكهربائية والمعادن، كما تناول الأوساط الاطفائية، وهى البودرة، وثانى أكسيد الكربون والمياه والرغوة وبدائل الهلوجينات.

وتطرق إلى مسببات الحرائق، وهى الكهرباء والتدخين واللهب المباشر والأسطح الساخنة والأعمال الساخنة "القطع واللحام" والاشتعال الذاتى والكهرباء الاستاتيكية.

وتحدث عن نظريات الإطفاء، وهى نظرية التجويع ونظرية الخنق ونظرية التبريد ونظرية التهوية ونظرية التفجير، موضحًا معنى خطة الطوارئ، والإخلاء وهى دراسة شاملة لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة سواء بالاستعداد لها أو توقعها والتعامل معها إذا ما حدثت لضمان توفير الحماية الشاملة للأفراد والمنشأة، وتتضمن كيفية إخلاء المنشأة من شاغليها.

عقدت الورشة تحت رعاية الدكتور عاطف أبو النور، رئيس الجامعة، ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وأثنى الطلاب على هذه الورشة، متوجهين بالشكر للقائمين عليها، وقد تم الاتفاق أن يتم عقد هذه الورش بجميع كليات الجامعة أسبوعيا حتى يستفيد جميع الطلبة بالجامعة من هذه الندوات. 

جامعة قناة السويس تستضيف أولى ورش العمل لنشر ثقافة السلامة بين الطلاب
جامعة قناة السويس تستضيف أولى ورش العمل لنشر ثقافة السلامة بين الطلاب
جامعة قناة السويس تستضيف أولى ورش العمل لنشر ثقافة السلامة بين الطلاب
جامعة قناة السويس تستضيف أولى ورش العمل لنشر ثقافة السلامة بين الطلاب
جامعة قناة السويس تستضيف أولى ورش العمل لنشر ثقافة السلامة بين الطلاب
جامعة قناة السويس تستضيف أولى ورش العمل لنشر ثقافة السلامة بين الطلاب
جامعة قناة السويس تستضيف أولى ورش العمل لنشر ثقافة السلامة بين الطلاب
جامعة قناة السويس تستضيف أولى ورش العمل لنشر ثقافة السلامة بين الطلاب
جامعة قناة السويس تستضيف أولى ورش العمل لنشر ثقافة السلامة بين الطلاب
جامعة قناة السويس تستضيف أولى ورش العمل لنشر ثقافة السلامة بين الطلاب
جامعة قناة السويس تستضيف أولى ورش العمل لنشر ثقافة السلامة بين الطلاب
جامعة قناة السويس تستضيف أولى ورش العمل لنشر ثقافة السلامة بين الطلاب
جامعة قناة السويس تستضيف أولى ورش العمل لنشر ثقافة السلامة بين الطلاب
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