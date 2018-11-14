محمد صبحي: لا نستطيع تحقيق أي تنمية دون مواطن يمثل قيمة مضافة للدولة.. هناك من ينجبون لاستخدامهم في التسول.. ومعدل الطلاق ارتفع جدا ولابد من توعية الشباب.. ونقدم لأعدائنا أكثر مما تمناه على طبق من ذهب

قال الفنان محمد صبحي، إننا لا نستطيع تحقيق أي تنمية بدون مواطن يمثل قيمة مضافة للوطن، مشيرا إلى أنه وجه رسائل من خلال العمل المسرحي الأخير «خيبتنا».





وأضاف أن المجتمع المصري منقسم بين مواطن ذو قيمة مضافة ومواطن لا قيمة مضافة منه للمجتمع.





وأوضح «صبحي» أنه كلما زاد عدد السكان ويزيد الإنتاج؛ فهذا نعمة، أما إذا زاد عددهم وقل الإنتاج؛ يكون نقمة، موضحا أن متوسط الإنجاب في العشوئيات 8 أطفال، أقلهم 5 وأكثرهم 13 طفلا.





وأشار إلى أن الكارثة تتمثل في أن الفقراء غير القادرين على الإنفاق على أبنائهم وليس معهم قوت يومهم؛ هم الذين يكثرون من الإنجاب، وبالتالي يفقدون الحنكة في التربية، ويصدرون العاطلين للمجتمع.





ولفت إلى أن هناك من ينجبون أطفالا ليستخدمونهم في إشارات المرور والتسول، ويأتون لهم بالعائد آخر اليوم، بالإضافة إلى أن هناك آباء ينفقون على المخدرات ولا ينفقون على أولادهم.





وشدّد على أن تنظيم الأسرة ثقافة مسئول عنها الجميع "الاعلام ورجال الدين والفنانين"، منوها إلى أن النسبة الأكبر في مجتمعنا هم الذين لا يستطيعون الإنفاق على أولادهم بسبب كثرة أعدادهم.





ونوّه إلى أننا بحاجة إلى تنظيم أوضاعنا وتحديدا للأزواج الجدد، خاصة وأن نسبة الطلاق أصبحت عالية؛ بسبب عدم التوعية، مؤكدا أن العدو لا يهمه أن نكون 100 مليون ذو قيمة مضافة، وإنما العدو يهمه أن يكون المواطن لا يقدم شيئا ذا قيمة مضافة.



