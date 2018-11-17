تعليم البرلمان تجتمع بطارق شوقي لمناقشة تحديات المرحلة المقبلة.. الأحد

قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد، اجتماعا، غدا الأحد، مع وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي.





وأضافت "نصر" في تصريحات لـ "صدى البلد"، بأن الاجتماع سيتناول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بالنظام التعليمي الجديد، فيما يخص مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الإبتدائي.





وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان: سيتم كذلك عرض المعوقات التي تقف أمام الوزارة خلال المرحلة المقبلة.



