ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

تعليم البرلمان تجتمع بطارق شوقي لمناقشة تحديات المرحلة المقبلة.. الأحد

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
عبد الرحمن سرحان
قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد، اجتماعا، غدا الأحد، مع وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي.

وأضافت "نصر" في تصريحات لـ "صدى البلد"، بأن الاجتماع سيتناول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بالنظام التعليمي الجديد، فيما يخص مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الإبتدائي.

وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان: سيتم كذلك عرض المعوقات التي تقف أمام الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت النائبة أن وزارة التعليم، بذلت جهودًا خلال الفترة الماضية، ستظهر نتائجها فيما بعد، وهناك مجموعة أخرى من المشاكل تكمن في عجز بالمدرسين وأزمة الفصول، وستكون هناك رؤية لحلها.
loading...

ترشيحاتنا

خليط سحري يعيد كثافة شعر الحواجب فى أسبوع

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم ..فيديو

دعم أستراليا للاستيطان يشعل حرب التصريحات.. رئيس وزراء ماليزيا ينتقد مساندة كانبرا للإرهابيين.. وفرايدينبرج يتجاوز الدبلوماسية ويتهم مهاتير بمعاداة السامية..صور

الحوثي يخرقون هدنة وقف إطلاق النار مع التحالف

حبس خادمة وصديقها لسرقتهما ربع مليون جنيه من شقة مخدومتها بالنزهة

حبس تاجر مخدرات ضبط بـ 53 تذكرة هيروين وسلاح ناري بالشرقية

القواعد الخمس لمنع نمو الشعر تحت جلد المرأة

الأرصاد : طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء

بدون ضرب .. طريقة عمل فوم النسكافيه في المنزل بسهولة

متحدث الرئاسة: مصر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف فعاليات المؤتمر العالمي الرابع عشر للتنوع البيولوجي .. ويعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي والبيئي

مركز فتوى الأزهر يوضح حكم نسيان شئ في الصلاة

المالية تعرض ملامح البرنامج الإصلاحي للحكومة بموازنة 2019/2020

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم ..فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth.. فيديو
انهيار شقيق الشهيد ساطع النعماني أثناء استقبال الجثمان بمطار القاهرة.. شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
نقل جثمان الشهيد ساطع النعماني من مطار القاهرة لأحد المستشفيات.. شاهد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟