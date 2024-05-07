حقيقة إرسال خطابات من الفيفا للأهلي تفيد بتحديد مكافأة المشاركة بكأس العالم

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يتلقى أي خطابات رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يفيد بتحديد مكافآت المشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بعض المصادر داخل النادي الأهلي أكدت عدم وصول أي خطابات رسمية، ولكن كان هناك تأكيدات بأن المبلغ سيكون كبير ولكنه نفس ما تم تداوله بمبلغ 50 مليون دولار أو 40 مليون جنيه إسترليني، ولكن قد يتم الحصول على مبلغ 5 مليون دولار نظير المشاركة فقط".

واختتم أمير هشام: "هناك بعض المشاورات بين الفيفا والشركات الراعية، للعمل على رفع القيمة المادية للمشاركين في كأس العالم للأندية، خلال النسخة المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية".