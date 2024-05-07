القاهرة الإخبارية: الجانب المصري من معبر رفح مفتوح دائمًا أمام سيارات الإسعاف

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن الجيش الإسرائيلي أتم السيطرة على رفح من الجانب الفلسطيني خلال اشتباكات في الساعات المتأخرة من ليلة أمس، وكذلك اشتباكات عنيفة في محيط معبر رفح.

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية، أن الجانب المصري من معبر رفح مفتوح دائمًا أمام سيارات الإسعاف، نظرًا لسيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ولكن الأوضاع من الجانب المصري تشهد هدوءًا.

وتابع "المطعني" أن الاشتباكات مستمرة في الجانب الفلسطيني، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة بشكل أشد مما كان سابقًا.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الـ124، وتزامن ذلك مع إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسيطين المصري والقطري لوقف إطلاق النار، في حين أكدت إسرائيل أن المقترح "يتضمن ثغرات كبيرة".