ضربناه بسلاح أبيض علشان نسرقه.. اعترافات المتهمين بقــ.تل سائق في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة وبها جروح متفرقة بالجسم بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد المجنى عليه “طالب - مقيم بدائرة المركز”، وبسؤال والده أكد عدم وجود متعلقات نجله ومركبة "التوك توك " قيادته، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وأقرا باستقلالهما رفقة المجنى عليه مركبة التوك توك قيادته، وقاما بمغافلته والتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "تم ضبطه"، ما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، وقاما بالاستيلاء على المركبة قيادته وهاتفه المحمول ومبلغ مالى، وتصرفا فى المركبة بالبيع (لشخصين "لهما معلومات جنائية" - سيئ النية) تم ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.