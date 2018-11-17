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رياضة

مدرب المغرب: أملك جيلا رائعا من اللاعبين

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:06 ص
هيرفي رينارد، مدرب
هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب
حسن العمدة
قال هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، إن الفوز على الكاميرون بهدفين نظيفين، في تصفيات كأس أمم أفريقيا، أمس الجمعة، لم يكن سهلا.

وتابع في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "واجهنا خصما صعبا، يلعب بطريقة جيدة، وكان منظما في الملعب، كما يتميز لاعبوه ببنية بدنية قوية، الشيء الذي خلق لنا بعض المشاكل."

وأضاف أن المنتخب الكاميروني، لعب أيضا على المرتدات التي كانت خطيرة جدا.

وأكمل: "سفيان بوفال ظهر بمستوى جيد بعد أن أشركته في الشوط الثاني، لقد كافح من أجل الظهور بتلك الصورة، ركلة جزاء التي حصل عليها مشروعة لأنه تعرض للدفع، رغم أن المنافس يرى غير ذلك".

وختم: "يستحق هذا الجيل الإشادة، لقد حقق أول فوز على الكاميرون، لذلك أتمنى أن يحظى بمزيد من الدعم والمساندة، بدلا من انتقاده."
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