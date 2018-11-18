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ديني

علي جمعة يوضح كفارة من حلف بالنبي وحنث به

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:09 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه إذا حلف مسلم بالمصحف، فيمينه منعقد، وعليه إن حنث في يمينه، أي لم ينفذه أو لم يصدقه، فإنه بذلك يكون يمين غموس، وعليه كفارة.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه عند الإمام أحمد بن حنبل الحلف بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد ، أي يترتب عليه الكفارة لو أنك قد أخلفته، وعلل ذلك بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به، لأنك إذا قلت: «لا إله إلا الله» لا تدخل الإسلام أبدا إلا أن تقول: «وأشهد أن محمدا رسول الله».

وأضاف أنه ينطبق على من يحلف بالنبي –صلى الله عليه وسلم- ولا يصدق أو لا ينفذ حلفه، كفارة اليمين الغموس.، يسبقها استغفار، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: « وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ»، منوهًا بأن كفارة يمين الغموس بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون، تقريبًا من 60 إلى 100 جنيه، ومن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة أو متقطعة.
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