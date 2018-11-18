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تعليم

ننشر مواعيد وجداول امتحانات الفصل الأول لصفوف النقل بالمعاهد الأزهرية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:57 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت الإدارةُ المركزية للامتحانات، بقطاع المعاهد الأزهرية، عن مَواعيدِ امتحانات الفصل الدراسيّ الأول، لصُفوف النقل بالمَراحِل التعليمية الثلاث، والشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسيّ 2018/2019.

وتبدأ امتحانات النقل للصف الأول الابتدائي شفويًّا، يومَ الأربعاء الموافق 19/12/2018؛ حيث يتمّ تقويم الطلاب على أساس التقويم الشهريّ لهم ونسبة حضورهم، كما يقوم كلُّ معهدٍ بتحديد كيفية انعقاد الامتحان؛ وَفقًا للكثافة الطلابية به، أمّا امتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائيّ؛ فمن المُقَرَّر أن تبدأ يومَ الخميس 20/12/2018، في حين تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائيّ، يومَ الثلاثاء 25/12/2018.

كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسيّ الأول للصف الأول الثانوي "الامتحان الأول"، بقسميه: العلمي والأدبي، يومَ السبت 22/12/2018، بينما تبدأ امتحاناتُ النقل بالمعاهد الإعدادية والثانوية، والعُلوم الإسلامية الأزهرية، مُتَضمّنةً امتحاناتِ الصف الأول الثانوي "الامتحان الثاني"، بالقسمين: العلمي والأدبي، يوم الإثنين الموافِق 14/1/2019.

وبمعهد البعوث الإسلامية: تبدأ امتحانات النقل الإعدادي والثانوي، يومَ الأحد 20/12/2018، أمّا فيما يتعلّق بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية؛ فسوف تبدأ يومَ الأربعاء الموافِق 2/1/2019، حيثُ تمّ تغيير نظام الامتحانات؛ ليُصبِحَ امتحانُ الشهادتين الابتدائية والإعدادية قَبلَ امتحانات النقل الإعدادي والثانوي؛ حتّى لا يحدثَ تَضارُبٌ وتَداخُلٌ بينهما.

وتُنَوِّه إدارةُ الامتحانات إلى أنّ امتحان مادة الحاسِب الآليّ لطلاب المعاهد النموذجية والخاصّة الأزهرية فقط، على أن يُعقَد قبلَ المَواعيدِ المُحَدَّدة للامتحانات بأسبوعٍ، ويَتَحَدّد مَوعِدُه بمعرفة كلِّ منطقةٍ؛ وأنّ الطلاب المَكفوفين يُمتحنون شفويًّا في المواد المُقَرَّرة عليهم.

للإطلاع على المواعيد والجداول اضغط هنا

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