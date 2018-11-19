رئيس وزراء باكستان يرد على ترامب ويذكره بأفضال بلاده على أمريكا

انتقد عمران خان رئيس وزراء باكستان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اتهم فيها بلاده بعدم تقديم شيء للولايات المتحدة.





وقال "خان"، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يجب تصحيح بعض المعلومات فيما يتعلق بهجوم ترامب على باكستان.. لم يشارك أي باكستاني في هجمات سبتمبر، لكن باكستان شاركت في حرب أمريكا على الإرهاب"، مضيفًا أن باكستان سجلت 75 ألف إصابة في تلك الحرب، وتعرض الاقتصاد لخسارة أكثر من 123 مليار دولار وأن المساعدة الأمريكية الضئيلة بلغت 20 مليار دولار فقط.





وأضاف رئيس وزراء باكستان: "مناطقنا القبلية دمرت وملايين الأشخاص هجروا من منازلهم.. وقد أثرت الحرب بشكل كبير على حياة الباكستانيين"، مشيرا إلى أن أن باكستان تواصل تأمين خطوط الإمداد للولايات المتحدة للوصول إلى أفغانستان.





ووجه خان سؤالا للرئيس الأمريكي قائلا: "هل يستطيع ترامب أن يسمي حليفا آخر قدم مثل هذه التضحيات؟"، موضحا أنه بدلا من جعل باكستان كبش فداء لإخفاقاتها، على الولايات المتحدة أن تجري تقييما جديا بشأن السبب في أن طالبان اليوم أقوى من قبل، رغم وجود 140 ألف من جنود الناتو و250 ألف من الجنود الأفغان وإنفاق نحو تريليون دولار على الحرب في أفغانستان.



