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فن

تعليق صادم من أحمد فهمي على منتقدي فستان خطيبته الفنانة هنا الزاهد

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:04 ص
صدى البلد
منار نور
نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة تجمعها مع خطيبها الفنان أحمد فهمي، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين، حيث ظهرا على السجادة الحمراء للمرة الأولى عقب إعلان خطوبتهما.

وعلق أحد متابعي هنا الزاهد، على فستانها: "ايه الفستان المعفن ده"؛ ليثير غضب خطيبها أحمد فهمى فيرد عليه، قائلًا: "أنت ماتعرفش تمشي جمبه.. مش تشتريه".

وانطلقت فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي في السابعة والنصف من مساء امس، الثلاثاء، ويترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار ٩ أيام، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وتكرم إدارة مهرجان القاهرة فى حفل افتتاح الدورة الأربعين، عددا من رموز الفن الذين يتم منحهم جوائز فاتن حمامة التقديرية، وجائزة التميز وهم، الفنان حسن حسنى، والموسيقار هشام نزيه، النجم العالمى ريف فاينز، الكاتب والمخرج والرسام البريطاني بيتر جريناواي، المخرج الروسي بافيل لونجين.
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