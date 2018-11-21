تعليق صادم من أحمد فهمي على منتقدي فستان خطيبته الفنانة هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة تجمعها مع خطيبها الفنان أحمد فهمي، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين، حيث ظهرا على السجادة الحمراء للمرة الأولى عقب إعلان خطوبتهما.





وعلق أحد متابعي هنا الزاهد، على فستانها: "ايه الفستان المعفن ده"؛ ليثير غضب خطيبها أحمد فهمى فيرد عليه، قائلًا: "أنت ماتعرفش تمشي جمبه.. مش تشتريه".





وانطلقت فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي في السابعة والنصف من مساء امس، الثلاثاء، ويترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار ٩ أيام، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.



