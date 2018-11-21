ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي أمام الوصل في الخامسة مساء اليوم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يقام اليوم الأربعاء الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 لكاس زايد للأندية أبطال العرب بملعب الوصل المقرر لها الخامسة والنصف من مساء غدًا،الخميس، بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ويحضر سمير عدلي المدير الإداري للأهلي الاجتماع الفني، الذي سيتم خلاله الإتفاق على بعض الأمور الخاصة باللقاء سواء بـ"الزي " الذى سيرتديه كل فريق وكذلك موعد تحرك الفريق وسيتم الإستماع كذلك للاهلي بشان إقامته ومدى معاناته من اية مشاكل منذ وصول الفريق للإمارات.
loading...

ترشيحاتنا

العثور على جثة طباخ فى حالة تعفن داخل شقته بدمنهور

الزمالك يوفر حافلات خاصة لنقل الأعضاء لبتروسبورت

علي جمعة يوضح حكم مشاهدة شعر المخطوبة.. فيديو

أحلام تحقق نصف مليون مشاهدة بـ احلف.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 21-11-2018 بسوق العبور

شاهد..توك توك يصدم سيدة ويفقدها الوعي بحدائق حلوان

حكام مباريات الأربعاء في الأسبوع الخامس عشر للدوري الممتاز

حقيقة سخرية ياسر جلال من نادي الزمالك

شاهد .. جدل بسبب صورة لطلاب يؤدون الصلاة في المتحف المصري

نادر شوقي يكشف عن الوجهة التالية للاعب وسط الجونة.. فيديو

أمريكا تدين تفجيرا إرهابيا استهدف احتفالاً بالمولد النبوي في أفغانستان

سبوتنيك: رصد طائرة تجسس إسرائيلية تحلق قرب حدود روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي.. اللون الأسود يكسب.. صور

شاهد.. 20 صورة تكشف أسرار المماليك في متحف النسيج

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

بث مباشر.. الجامعة العربية تستضيف اجتماعا لدعم فلسطين
شاهد..طريقة تصنيع عروسة وحصان حلاوة المولد بالمنزل
الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة..فيديو
المرور: كثافات متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة .. فيديو
مواصفات فتى أحلام منة عرفة.. وويزو ترد: كنت عاوزة فرارجي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟