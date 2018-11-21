الاجتماع الفني لمباراة الأهلي أمام الوصل في الخامسة مساء اليوم

يقام اليوم الأربعاء الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 لكاس زايد للأندية أبطال العرب بملعب الوصل المقرر لها الخامسة والنصف من مساء غدًا،الخميس، بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.



ويحضر سمير عدلي المدير الإداري للأهلي الاجتماع الفني، الذي سيتم خلاله الإتفاق على بعض الأمور الخاصة باللقاء سواء بـ"الزي " الذى سيرتديه كل فريق وكذلك موعد تحرك الفريق وسيتم الإستماع كذلك للاهلي بشان إقامته ومدى معاناته من اية مشاكل منذ وصول الفريق للإمارات.