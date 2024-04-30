محمود البزاوي ينضم لفيلم محو أمنية مع مصطفى خاطر

تعاقد مؤخرا الفنان محمود البزاوي علي المشاركة في فيلم «محو أمنية»بطولة مصطفي خاطر،و يجسد البزاوي شخصية والد مصطفي خاطر ضمن احداث العمل، ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

فيلم «محو أمنية» يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم خلاله مصطفى خاطر شخصية سيناريست يحلم بتحقيق النجاح بأعماله السينمائية، والعمل يشارك في بطولته وفاء عامر، أيتن عامر، محمد ثروت، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، ومن تأليف حسام كمال وأدهم سعيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

فيلم «محو أمنية»من بطولة وفاء عامر، أيتن عامر، محمد ثروت، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، ومن تأليف حسام كمال وأدهم سعيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي ،ويدور في إطار إجتماعي كوميدي، يقدم خاطر شخصية سيناريست يحلم بتحقيق النجاح بأعماله السينمائية .