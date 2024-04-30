عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمود البزاوي ينضم لفيلم محو أمنية مع مصطفى خاطر

صدى البلد

تعاقد مؤخرا الفنان محمود البزاوي علي المشاركة في فيلم «محو أمنية»بطولة مصطفي خاطر،و يجسد البزاوي شخصية والد مصطفي خاطر ضمن احداث العمل، ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

 

فيلم «محو أمنية» يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم خلاله مصطفى خاطر شخصية سيناريست يحلم بتحقيق النجاح بأعماله السينمائية، والعمل يشارك في بطولته وفاء عامر، أيتن عامر، محمد ثروت، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، ومن تأليف حسام كمال وأدهم سعيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

فيلم «محو أمنية»من بطولة وفاء عامر، أيتن عامر، محمد ثروت، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، ومن تأليف حسام كمال وأدهم سعيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي ،ويدور في إطار إجتماعي كوميدي، يقدم  خاطر شخصية سيناريست يحلم بتحقيق النجاح بأعماله السينمائية .

محمود البزاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

عمرو الدرديري يستفز جمهور الأهلي بمنشور ساخر| شاهد

استمرار تكوّن السحب.. الأرصاد تُحذر من أمطار غزيرة وسيول على هذه المناطق

دروس من كارثة كينيا.. ضرورة مراجعة معايير سلامة السدود في المناطق الاستوائية

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

عيد العمال وشم النسيم 2024.. موعد وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص

حالة واحدة فقط.. الشيخ محمد أبو بكر يعلن استعداده للاعتذار إلى ميار الببلاوي

ترشيحاتنا

ذكر الله.. اعرف فضل وفوائد أيسر العبادات

جوجل تصدر تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي هواتف أندرويد

أمير هشام يكشف كواليس جلسة محمد الشناوي مع لاعبي الأهلي

مستقبل الرعاية الصحية.. خطوات قوية نحو التطوير الرقمي

عمرو الدرديري يستفز جمهور الأهلي بمنشور ساخر| شاهد

مباراة من العيار الثقيل| هل يفعلها ريال مدريد بإقصاء بايرن ميونخ الجريح؟.. الموعد والقنوات الناقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة من العيار الثقيل| هل يفعلها ريال مدريد بإقصاء بايرن ميونخ الجريح؟.. الموعد والقنوات الناقلة

ختام عروض الإسكندرية للفيلم القصير بحضور كامل العدد ومناقشة ساخنة

خطبة رامي عاشور وملك الشواربي.. صور

تجنبيها لاستقرار حياتك الأسرية.. أسباب تجعلك تشعرين بالغيرة الزائدة على زوجك

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ