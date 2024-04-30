حافظي عليها.. طرق تنظيف المجوهرات الذهبية بخطوات سهلة

للحفاظ على المجوهرات الذهبية وتنظيفها بشكل صحيح، يمكنك اتباع الخطوات التالية بحسب ما نشره موقع هيلثي:

طرق تنظيف المجوهرات الذهبية بخطوات سهلة

التحضير:

قبل البدء في تنظيف المجوهرات، تأكد من إزالة أي زخات من الغبار أو المستحضرات الدهنية عن طريق تنظيفها بقطعة قماش ناعمة وجافة.

قم بتجهيز وعاء صغير يحتوي على ماء دافئ وملطف معتمد للمجوهرات، يمكنك استخدام صابون خفيف أو محلول ملحي خفيف.

التنظيف:

ضع المجوهرات الذهبية في الوعاء واتركها لبضع دقائق لتتبخر الأوساخ والشوائب.

استخدم فرشاة أسنان ناعمة أو فرشاة خاصة لتنظيف المجوهرات الذهبية. قم بتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بلطف وبحركات دائرية خفيفة.

لا تستخدم فرشاة معدنية أو خشنة، حيث يمكن أن تتسبب في خدوش المعدن.

الشطف:

بعد التنظيف، قم بشطف المجوهرات جيدًا بالماء الدافئ لإزالة بقايا الملطف والأوساخ.

تجنب استخدام ماء ساخن جدًا، حيث يمكن أن يتسبب في تغير لون المجوهرات أو تلفها.

التجفيف:

استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتجفيف المجوهرات بلطف، تأكد من تجفيفها تمامًا قبل حفظها مرة أخرى.

تجنب استخدام مناديل ورقية أو قماش غير ناعم، حيث يمكن أن تتسبب في خدش المعدن.

التخزين:

احفظ المجوهرات الذهبية في صناديق أو أكياس مخصصة للمجوهرات لحمايتها من الأتربة والخدوش.

قم بتجنب تخزين المجوهرات في مكان رطب أو قرب المواد الكيميائية.

من المهم أن تقوم بتنظيف المجوهرات الذهبية بانتظام للحفاظ على مظهرها الجميل ولمنع تراكم الأوساخ والزيوت عليها، إذا كانت لديك قطعة مجوهرات ثمينة أو معقدة، قد تفضل أخذها إلى خبير مجوهرات للقيام بالتنظيف المحترف.