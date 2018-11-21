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تعرف على كيفية حساب ميزانية تشطيب شقتك .. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:39 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال سيد وائل، المهندس المعمارى مؤسس صفحة "بتاع التشطيبات"، إنه يجب وضع ميزانية لتشطيب الشقة قبل البدء في عمل أي تشطيبات خاصة بها، لافتًا إلى أنه يتم حساب الميزانية أو تكلفة التشطيب من خلال حساب صافي مساحة الشقة.

وأوضح وائل، فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الورد"، المذاع على فضائية " ten"، أن متوسط سعر التشطيب يتراوح ما بين 1500 و2000 جنيه للمتر الواحد شامل كل الخطوات بداية من السباكة والكهرباء والجيبسيون بورد والسيراميك والنقاشة، مشيرًا إلى ان تكلفة تشطيب الشقة الـ100 متر بأقل التكاليف يقدر بـ150 ألف جنيه على الأقل.

وأكد أن الميزانية من الممكن أن تقل أو تزيد على حسب جودة الخامات، مفيدًا بأنه من الممكن تقليل الميزانية من خلال استخدام خامات الفرز الثانى.

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