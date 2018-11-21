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حوادث

تنفيذ 36 قرار إزالة مخالفات بناء على مساحة 4214 في حملة بالمنوفية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:36 م
إزالة بناء - أرشيفية
إزالة بناء - أرشيفية
محمد أمين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية ومنع البناء علي الأراضي الزراعية ومعاقبة المخالفين.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 24 قرار إزالات فورية تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، 3 قرارات تعد على منافع الري، 6 قرارات تعد على منافع نهر النيل ، 3 قرارات تعد على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى مساحة 4212 متر تقريبا، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 4 قرارات وحدة محلية و3 أحكام قضائية.
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