إخماد حريق نشب في مأوى للمتشردين بالبرازيل .. فيديو

عرضت فضائية " يورونيوز " تقريرا عن اخماد حريق نشب في مأوى للمتشردين بالبرازيل .

واندلع الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم في المبنى المكون من ثلاثة طوابق.

وقالت السلطات المحلية إن ثمانية من بين 11 شخصًا تم إنقاذهم من الحريق ما زالوا في المستشفى.