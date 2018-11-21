الرئيس ترامب يشكر السعودية على خلفية انخفاض أسعار النفط

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء الشكر إلى المملكة العربية السعودية بسبب انخفاض أسعار النفط الذي شهدته الأسواق مؤخرا.
وقال ترامب -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "أسعار النفط تنخفض، أمر عظيم!" وتابع: "شكرا إلى المملكة العربية السعودية، لنخفض الأسعار بشكل أكبر".
يشار إلى أن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير مؤخرًا بنسبة تقدر بنحو الربع من المستويات المرتفعة الأخيرة المسجلة أوائل الشهر الماضي، نتيجة زيادة الإمدادات خاصة من الولايات المتحدة. وارتفع الإنتاج الأمريكي هذا العام بنسبة 25 بالمئة تقريبًا.