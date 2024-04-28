عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نميرة نجم تكشف حقيقة توقيف محكمة العدل الدولية لنتنياهو وقيادة للاحتلال

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

كشفت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، تفاصيل جديدة عن ما يتردد بشأن إصدار قرار من محكمة العدل الدولية بتوقيف رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت السفيرة نميرة نجم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك بعض التوقعات وليست أخبار مؤكدة عن توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقيادة في جيش الاحتلال، مضيفة أن الأدلة التي نراها، تختلف على الأدلة الواجب تقديمها أمام المحاكم.

وتابعت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، أن كل ما نراه في الإعلام جرائم ضد الإنسانية، ولتأكيد هذا الكلام؛ لا بد من تقديم أدلة من قبل المدعي العام أمام محكمة العدل الدولية.

وأشارت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إلى أن ما نراه في وسائل الإعلام يعتبر شواهد لأدلة، ويجب اتخاذ خطوات أخرى في غاية الأهمية؛ لإثبات الأدلة. 

نميرة نجم الاحتلال الاسرائيلي العدل الدولية السفيرة نميرة نجم الوزراء الإسرائيلي الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة الاحتلال محكمة العدل الدولية نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

السبب الحقيقي للخناقة| أسطورة ليفربول يكشف المستور في أزمة محمد صلاح وكلوب

تامر حسني جبر بخاطرها.. بدرية طلبة تعلق على تجاهل ياسمين عبدالعزيز لزفاف ابنتها

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

برودة ليلا وأمطار رعدية .. تحذيرات من حالة الطقس الساعات المقبلة

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

موضوعات متعلقة

العدل الدولية: إصدار قرار في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن غزة الثلاثاء

ترشيحاتنا

ينقلنا لمرحلة متقدمة.. أحمد موسى: مركز البيانات والحوسبة السحابية بمثابة «عقل مصر»

4 مسلحين هاجموا سفينة.. هيئة بريطانية تعلن عن حادث جديد في البحر الاحمر

كأس الكونفدرالية.. مصطفى شلبي يحرز الهدف الثالث للزمالك في مرمى دريمز

التحضيرات لـ«رفح» مستمرة.. مسئول إسرائيلي: لن نتخلى في أي صفقة عن أهداف الحرب

تحذير عاجل من تحول مفاجئ في الطقس.. ماذا يحدث؟

فقد 160 جنيها.. سر انخفاض أسعار الذهب في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة رياضية.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

بشهادة أبو الهول| حفل زفاف أسطوري.. من هو الملياردير الهندي Ankur Jain؟

بسيطة وأنيقة.. الأميرة «رجوة» زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

الرئيس وجه بالاهتمام به في التعليم.. مجال الرقمنة وأهميته تكنولوجيا واقتصاديا

تامر حسني جبر بخاطرها.. بدرية طلبة تعلق على تجاهل ياسمين عبدالعزيز لزفاف ابنتها

أخيرا 25٪ تراجعا في البيض والدواجن .. اعرف الأسعار الجديدة.. فيديو

بطيخ وخضراوات مسرطنة بالأسواق .. القومي للبحوث الزراعية يكشف الحقيقة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ