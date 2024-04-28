نميرة نجم تكشف حقيقة توقيف محكمة العدل الدولية لنتنياهو وقيادة للاحتلال

كشفت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، تفاصيل جديدة عن ما يتردد بشأن إصدار قرار من محكمة العدل الدولية بتوقيف رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت السفيرة نميرة نجم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك بعض التوقعات وليست أخبار مؤكدة عن توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقيادة في جيش الاحتلال، مضيفة أن الأدلة التي نراها، تختلف على الأدلة الواجب تقديمها أمام المحاكم.

وتابعت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، أن كل ما نراه في الإعلام جرائم ضد الإنسانية، ولتأكيد هذا الكلام؛ لا بد من تقديم أدلة من قبل المدعي العام أمام محكمة العدل الدولية.

وأشارت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إلى أن ما نراه في وسائل الإعلام يعتبر شواهد لأدلة، ويجب اتخاذ خطوات أخرى في غاية الأهمية؛ لإثبات الأدلة.