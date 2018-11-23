فيديوجراف.. عام على حادث الروضة.. الدولة تتحدى الإرهاب بخطبة من المسجد

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الروضة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، تزامًنا مع مرور الذكرى السنوية الاولى على الحادث الإرهابي الذي شهدته المدينة، وينشر صدى البلد معلومات عن الواقعة وكيف واجهتها الدولة.



حضر الخطبة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمود شعراوي ووزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.



كما حرصت على الذهاب إلى مدينة الروضة أيضًا غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.