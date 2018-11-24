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مصطفى بكري يكشف المؤامرة على محمد بن سلمان .. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال النائب البرلماني مصطفى بكري، إن الموقف المصري منذ بداية المؤامرة التي أحيكت ضد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واضح للغاية. 

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم السبت، أن مصر أكدت على القيادة الرشيدة لعاهل السعودية في إدارة الأزمة الحالية، وطالبت بعدم تسييس القضية ووجهت مصر اللوم لوسائل الإعلام التي تناولت القضية واتهمتها بلعب دور في تأجيج الفتنة.

وأضاف أن السعودية دولة شقيقة، وتتعرض لأجندة خارجية تستهدف التدخل المباشر في الشأن الداخلي للمملكة. 

وواصل: "مصر وقفت وقفة مع السعودية سيذكرها التاريخ، والأمير محمد بن سلمان سينزل مصر بترحاب شديد من الشعب المصري" .‎
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